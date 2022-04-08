معرفش إنه مقلب| علاء مرسي : ضربت رامز جلال علقة ..فيديو

تحدث الفنان علاء مرسي، عن مقلب الفنان رامز جلال به، قائلا: “ضربت رامز علقة فى عينه.. ومكنتش أعرف أنه مقلب”.

وأضاف “مرسي"، خلال حواره ببرنامج “هي والناس” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “فيه ناس كتير بتقول أنه عامل برنامج مصنوع أو متفبرك.. ومش كل الناس يعرفوا أنه مقلب.. وتفاجأت أني شوفته قدامي.. وهو عارف أني مش هأذيه”.

وتابع: “لما اتفرجت على الحلقة هو قدمني بطريقة غريبة جدا أنه هيخوفني بخلة أسنان.. ولقاني عكس كدا لاني اتحطيت فى موقف صعب.. وأعتبر أن رامز جلال أنه إنسان ناجح وجميل.. بس نفسي أنه يخرج برا الصندوق مرة أخرى.. وفكر أنت”.