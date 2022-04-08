عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات النسب

مقتل عامل وإصابة شقيقه علي يد 3 أشقاء في المنوفية

مقتل عامل وإصابة
مقتل عامل وإصابة شقيقه

لقي عامل مصرعه وأصيب شقيقه في مشاجرة بقرية طنبدى بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك بسبب مشاجرة بسبب خلافات النسب.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية طنبدى التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات النسب أسفرت عن سقوط قتيل يدعي " ح.ا " ٤٠ سنة بطلق ناري بالبطن وإصابة شقيقه "س" ٣٠ سنة بطلق ناري وابن عمه " م " ٢٥ سنة بطلق ناري.

وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات النسب بين المجني عليهم و٣ أشقاء آخرين من أبناء القرية، قاموا علي إثرها بإطلاق الأعيرة النارية علي المجني عليهم وسط حالة من الذعر والخوف بين أبناء القرية.

وأكد عدد من الأهالي أن المشاجرة كانت أمام المسجد أثناء صلاة التراويح مما ادي الي قيام أمام المسجد بإغلاق المسجد علي المصلين خوفا من وقوع إصابات بين المصلين.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قتل حادث محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

الاختيار3 ..عصام الحداد عراب الجماعة الإرهابية|5 معلومات خطيرة عن مؤامرته ضد الجيش

ترشيحاتنا

ارتفاع التضخم في روسيا لأعلى مستوى منذ 2015.. وموسكو تخفض أسعار الفائدة

الرواة| أبي سعيد الخدري .. الفقيه المجدد

مساء غدٍ بـ برج العرب| موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الجمعة 8-4-2022

جونسون: المملكة المتحدة ترسل أسلحة بقيمة 130 مليون دولار إلى أوكرانيا

محمد صلاح يلمح لتجديد عقده مع ليفربول.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

فيديو

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

ما سر ارتباط منتجات التنظيف بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .. فيديو جراف

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ