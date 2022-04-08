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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بنتائج السلاح المصرى ببطولة العالم "سيف المبارزة" شباب بدبي

صدى البلد

 

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى التهنئة إلى الاتحاد المصرى للسلاح على إنجاز بعثة المنتخب الوطنى بتحقيق ميداليتين فى منافسات بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب، والمقامة بمجمع حمدان الرياضي بمدينة دبى بدولة  الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ٢ حتى ١٠ أبريل الجاري.

واستطاع اللاعب محمد ياسين المصنف الثاني عالمياً  تحقيق  الميدالية الفضية فى منافسات الفردي، فيما حصد فريق سلاح السيف شباب الحاصل برونزية منافسات الفرق التي اقيمت يوم ٤ إبريل.

ثمن وزير الشباب والرياضة على الانجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التى يعيشونها، والاستعدادات القوية التى يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للسلاح.

نوه الوزير إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

يذكر أن اللاعب محمد ياسين بدأ مشواره في البطولة بتحقيق ٥ انتصارات من أصل ٦ مباريات بالمجموعات، ثم فاز في دور ال 128 على لاعب كازاخستان بوجدان لوكين، وبعدها تغلب على لاعب سنغافورة، وحقق فوزه الثالث بأدوار خروج المغلوب على الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فاز في دور ربع النهائي بطل البرازيل، فيما حقق منتخب سلاح  السيف الميدالية البرونزية بالبطولة بعد تغلبه علي المنتخب الإسباني بنتيجة ٤٥- ٤

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