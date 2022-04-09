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برلمان

برلمانية: إضافة إمكانية حجز المواعيد بالشهر العقاري أمر جيد.. وميكنة المنظومة ضرورية

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن منظومة الشهر العقاري ضمن مؤسسات الدولة التي تم إحلال نظم الرقمنة والميكنة بها من أجل رفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بإعتبار خدمات الشهر العقاري أكثر الخدمات التي تمس المواطن في حياته اليومية.

و أضافت " عبدالناصر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن الأونة الأخيرة شهدت إجراءات جيدة من قبل مصلحة الشهر العقاري كنوع من التيسير علي المتعاملين معها وهي وضع إمكانية الحجز بمواعيد لتلقي الخدمات وذلك بهدف فض الإزدحام وعدم إهدار الوقت والجهد في هذا الشأن، إلا أنه من الضروري تطبيق آليات الميكنة بشكل أكثر فعالية للقضاء علي التكسات بشكل جيد، معقبة " لسه محتاجين نركز علي النقطة دي في جهد فعلا مبذول بالتطوير ولكن مهم نطبق التكنولوجيا صح ".

و لفتت عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إلي أن أهم ما يحتاجه المواطن من منظومة الشهر العقاري هو إزالة كل أوجه العناء في الحصول علي خدمته، قائلا " محتاجين كل الخدمات تبقي تعامل إلكتروني دون الإضطرار للذهاب للمقر وعلي الأقل تقليل الأعداد التي تذهب" مما يسهم في مد بالخدمه في وقت قياسي.

ونوهت البرلمانية، بأن الفترة الحالية شهدت أعمال تطويرية بمختلف مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات ولذا نسعي للحصول علي أعلي أداء للمنظومة.

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وفي سياق متصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخميس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.
 
كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه  الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.

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