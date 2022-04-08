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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يلمح لتجديد عقده مع ليفربول.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، متابعيه أحدث صوره عبر حسابه الشخصي على موقع “ إنستجرام”.

ونشر محمد صلاح صورة له مع إحدى الكؤوس وخلفه جدارية كُتب عليها:" ليفربول صُنع من أجلي وأنا صُنعت من أجل ليفربول" وهو ما اعتبره البعض تلميحًا لاقترابه من تجديد عقده مع فريقه.

حدث محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن مسألة تجديد عقده مع الفريق، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في البريميرليج.

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 32 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس”: “مطالبي ليست مبالغ فيها، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنه تُوجد أشياء كثيرة لا يعرف الناس عنها”.

 

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أنانيًا الآن، أتحدث عن موقفي فقط، نحن في أهم فترة للفريق، لذا يجب فقط أن أتحدث عن الفريق، التركيز على ما هو قادم مع الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية."

 

وتابع: "هل أنا واثق من تجديد عقدي أو عدمه؟ لا يمكنني أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، قلت في عدة مرات ما أرغب به، لكنني لا يمكنني الخوض بعمق في تفاصيل العقد، لأنه موقف حساس للغاية، الفريق بحاجة للفوز، لا يمكنني أن أتصدر الأخبار بالحديث عن عقدي، أركز فقط مع الفريق."

 

واختتم: "هل أثرت تلك الأحاديث عن مستواي مع الفريق؟ على الإطلاق، أنا لاعب محترف، أعرف عملي جيدًا، أتحدث مع المدرب، في الأغلب أكون أول من أتي للتدريب وآخر من يرحل، أعلم ما أفعله، أركز فقط مع الفريق، وهذا هو الأمر الأهم، أركز على تحقيق البطولات، وأمنح الفريق كل ما يمكنني."

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

 

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