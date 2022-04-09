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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاش المبيعات الرمضانية.. إقبال كثيف من المواطنين السوهاجية على شراء الياميش| فيديو

صدى البلد

"أسعار اليميش قلت داخل المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين.. بفارق 15% عن الاسعار خارج المبادرة"، بهذه المعلومة الهامة بدأ منتصر عبدالموجود، مدير إحدى فروع سوبر ماركت شهير بمحافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح أن أسعار يميش رمضان والمواد الغذائية الهامة والأساسية لكل بيت مصري مثل:"السمن- السكر- الزيت- الأرز- المكرونة"، تقل أسعارهم داخل المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار المواد الغذائية بشهر رمضان الكريم، عن ما يُباع خارجها بما يقرب من 15%.

زينة رمضانية وأجواء حافلة بالشهر المُبارك، ولمة الأقارب على مائدة الإفطار وشوارع تملؤها الأنوار، هكذا احتفالات ابناء سوهاج بالشهر الكريم، ولمساندة الشعب واكمالاً لفرحتهم، قرر عدد من متاجر المواد الغذائية الشهيرة المُشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيض أسعار اليميش.

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واستكمل "عبدالموجود" حديثه رادفًا:"احنا مينفعش منشاركش في المبادرة الرئاسية.. لازم نقدم لاولادنا كل احتياجاتهم على قد امكانياتهم.. لازم نتكاتف ونحط ايدينا في ايد بعض لحد ما نعدي فترة غلاء الأسعار دي بسلام.. الأسعار تقل عن برا بحوالي 15% وفي بعض المواد 10% بس.. على حسب الأنواع".

وأكد منتصر عبد الموجود، ابن محافظة سوهاج، أن إقبال المواطنين على شراء يميش رمضان من (تمر- قمر دين- عين جمل- لوز- فسدق- جوز هند)، كبيرًا عن سنوات انتشار فيروس كورونا المُستجد، ويعتبر أن عام 2022 عام انتعاش المبيعات الرمضانية.

سوهاج اليميش اسعار المبادرة الرئاسية رمضان

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