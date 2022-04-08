هدى المفتي عن تجربة الـskydiving: لذيذة والمنظر من فوق خيالي وملهم| فيديو

شاركت الفنانة هدى المفتي، في تجربة القفز من طائرة « سكاي دايف» في حلقة اليوم من برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة "أون ".

وعلقت "هدى المفتي"، على المغامرة قائله،: "كانت لذيذة والمنظر من فوق كان خيالي وملهم إن فيه جزء أخضر ومياه وجبال وإحنا في الأرض قد إيه صغيرين".

وأضافت: "كنت بخاف من المرتفعات لكن التجربة كانت رائعة والمناظر من الأعلى رهبيه ورائعة"، متابعة: "الأماكن العالية بالنسبالي كارثة، وعندي فوبيا من الثعابين".

وأشارت الفنانة هدى المفتي، إلى أنها إذا جسدت دور عروس النيل؛ ستختار كريم عبد العزيز، أو آسر ياسين بطلا للفيلم.