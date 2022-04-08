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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى المفتي عن تجربة الـskydiving: لذيذة والمنظر من فوق خيالي وملهم| فيديو

هدى المفتي
هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، في تجربة القفز من  طائرة « سكاي دايف» في حلقة اليوم من برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة "أون ".

وعلقت "هدى المفتي"، على المغامرة قائله،: "كانت لذيذة والمنظر من فوق كان خيالي وملهم إن فيه جزء أخضر ومياه وجبال وإحنا في الأرض قد إيه صغيرين".

وأضافت: "كنت بخاف من المرتفعات لكن التجربة كانت رائعة والمناظر من الأعلى رهبيه ورائعة"، متابعة: "الأماكن العالية بالنسبالي كارثة، وعندي فوبيا من الثعابين".

وأشارت الفنانة هدى المفتي، إلى أنها إذا جسدت دور عروس النيل؛ ستختار كريم عبد العزيز، أو آسر ياسين بطلا للفيلم. 

 

هدي المفتي الفنانة هدى المفتى سكاي دايف نجوم السماء برنامج نجوم السماء

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