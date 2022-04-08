إطلاق اسم الصيدلانية مروة الشربيني على متنزه في "دريسدن" الألمانية

أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة أن مدينة دريسدن أطلقت اسم الصيدلانية المصرية الراحلة مروة الشربيني على منتزه أمام المحكمة التي قتلت فيها عام 2009 على يد متطرف ألماني كانت قد رفعت دعوى ضده بعد أن أهانها ووصفها بـ"الإرهابية" بعد خلاف في منتزه أطفال.

وأضافت السفارة - في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم - أن وزيرة العدل في ولاية ساكسونيا كاتيا ماير، مع عمدة دريسدن ديرك هيلبرت، قاما بالكشف عن اللافتة التي تحمل اسم الشربيني في الحديقة في 14 مارس الماضي.

وأشارت إلى أن هذا الحدث هو امتداد لما تقوم به دريسدن ومدن ألمانية أخرى لإحياء ذكراها سنويًا، حيث أعلنت المدينة في وقت سابق عن منحة "مروة الشربيني" لطلبة الماجستير.

الجدير بالذكر أن الشرطة الألمانية لم تتصرف بالشكل الأمثل وقت وقوع الجريمة، وأصيب زوجها بالخطأ بعد أن ظن شرطي أنه المعتدي، إلا أن القاتل الحقيقي تم محاسبته وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة في ألمانيا.