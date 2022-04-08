فاتن أمل حربي الحلقة 7 .. نيللي تسترد بناتها من شريف سلامة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الأحداث المشوقة.

قامت نيللي كريم، بالتواصل مع شريف سلامة حتى تسترد بناتها منه بعد اخذهن من المدرسة، ووافق بقابل ان تمضي له تنازلاً عن دفع مصاريفهن، ولكن المحامي الخاص بشريف تعاطف معها وقال لها إنها من الممكن أن تنكر الامضاء".

وذهبا للمحكمة، وبالفعل تواجهت نيللي مع شريف سلامة، في محاولة منها لاسترداد حقوقها منه.

يذكر أن دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة نيللي كريم، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإشادة بدور الفنانة نيللي كريم في مسلسل “فاتن أمل حربي”، عقب عرض الحلقة السادسة.

وتصدر اسم الفنانة نيللي كريم قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي دور نيللي كريم في مسلسل “ فاتن أمل حربي”