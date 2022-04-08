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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 7 .. نيللي تسترد بناتها من شريف سلامة

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الأحداث المشوقة.

 

قامت نيللي كريم، بالتواصل مع شريف سلامة حتى تسترد بناتها منه بعد اخذهن من المدرسة، ووافق بقابل ان تمضي له تنازلاً عن دفع مصاريفهن، ولكن المحامي الخاص بشريف تعاطف معها وقال لها إنها من الممكن أن تنكر الامضاء".

فاتن أمل حربي.. نيللي كريم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: إيه العظمة دي

فاتن أمل حربي الحلقة 6.. نيللي كريم في المحكمة مجددا لأخذ حقها

وذهبا للمحكمة، وبالفعل تواجهت نيللي مع شريف سلامة، في محاولة منها لاسترداد حقوقها منه.

 

يذكر أن دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة نيللي كريم، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإشادة بدور الفنانة نيللي كريم في مسلسل “فاتن أمل حربي”، عقب عرض الحلقة السادسة.

وتصدر اسم الفنانة نيللي كريم قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي دور نيللي كريم في مسلسل “ فاتن أمل حربي”

فاتن أمل حربي نيللي كريم شريف سلامة تويتر نيللى

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