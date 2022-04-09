أخبار التعليم| طارق شوقي: إهمال اللغة العربية «مصيبة».. وألعاب آمنة ببنك المعرفة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

تمريض القاهرة: بدء امتحانات الميدتيرم غدا

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات “ الميديترم ” للفصل الدراسى الثانى .

طلاب الدفعة 61 بهندسة أسيوط ينظمون إفطارا جماعيا بساحة الكلية

نظم طلاب الدفعة 61 بكلية الهندسة جامعة أسيوط إفطارا جماعيا بساحة الكلية بمشاركة زملائهم الأقباط وأدى الطلاب المسلمين صلاة التراويح بساحة الكلية عقبها عدد من الفقرات الترفيهية .

طارق شوقي: إهمال اللغة جعل أولادنا لا يتقنون قراءة روائع الفكر العربي

عبَّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتفاقه التام مع التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، في برنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، التي أكد خلالها أن عدم تعليم اللغة العربية للأطفال في بعض العائلات؛ من السلوكيات الخاطئة التي تصل إلى حد المصيبة.

ألعاب آمنة.. أحدث خدمات بنك المعرفة المصري لطلاب المدارس والجامعات

أعلن بنك المعرفة المصري عن عدد من الخدمات الجديدة التي يقدمها لطلاب المدارس والجامعات والباحثين خلال الفترة الحالية.

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني "ابتدائي وإعدادي" فى بورسعيد

حصل صدى البلد على صورة من جداول امتحانات مرحلة التعليم الأساسي بكافة مستوياتها للفصل الدراسي الثانى بمحافظة بورسعيد عقب اعتمادها من الدكتور اكرم حسن وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد.

افتتاح الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا في الوادي الجديد

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية فى خماسى كرة القدم والتى ينظمها الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل بملاعب مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الإحتياجات الخاصة بمشاركة ٦ كليات بجامعة الوادي الجديد ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.