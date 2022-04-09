عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طارق شوقي: إهمال اللغة العربية «مصيبة».. وألعاب آمنة ببنك المعرفة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

تمريض القاهرة: بدء امتحانات الميدتيرم غدا
أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد بدء  امتحانات “ الميديترم ” للفصل الدراسى الثانى .

طلاب الدفعة 61 بهندسة أسيوط ينظمون إفطارا جماعيا بساحة الكلية

نظم طلاب الدفعة 61 بكلية الهندسة جامعة أسيوط إفطارا جماعيا بساحة الكلية بمشاركة زملائهم الأقباط وأدى الطلاب المسلمين صلاة التراويح بساحة الكلية عقبها عدد من الفقرات الترفيهية .

طارق شوقي: إهمال اللغة جعل أولادنا لا يتقنون قراءة روائع الفكر العربي
عبَّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتفاقه التام مع التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، في برنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، التي أكد خلالها أن عدم تعليم اللغة العربية للأطفال في بعض العائلات؛ من السلوكيات الخاطئة التي تصل إلى حد المصيبة.

ألعاب آمنة.. أحدث خدمات بنك المعرفة المصري لطلاب المدارس والجامعات
أعلن بنك المعرفة المصري عن عدد من الخدمات الجديدة التي يقدمها لطلاب المدارس والجامعات والباحثين خلال الفترة الحالية.

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني "ابتدائي وإعدادي" فى بورسعيد
حصل صدى البلد على صورة من جداول امتحانات مرحلة التعليم الأساسي بكافة مستوياتها للفصل الدراسي الثانى بمحافظة بورسعيد عقب اعتمادها من الدكتور اكرم حسن وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد.

افتتاح الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا في الوادي الجديد
انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية فى خماسى كرة القدم والتى ينظمها الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل بملاعب مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الإحتياجات الخاصة بمشاركة ٦ كليات بجامعة الوادي الجديد ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

قرار رسمي| منع ويل سميث من حضور حفل وفعاليات الأوسكار 10 سنوات

ترشيحاتنا

مواطنة عن أبو العينين: ربنا يبارك بعمره بيساعدنى فى مصاريف مدارس الأولاد

أستاذ علاقات دولية عن انتخابات الرئاسة الفرنسية: 12 مرشحا والمنافسة قاسية جدًا

أخبار الفن| تصريحات روجينا ولوسي حول مسلسل انحراف.. كواليس مسلسل ملف سري.. منع ويل سميث من حضور حفل وفعاليات الأوسكار 10 سنوات

أوروبا تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وتدعم الجيش الأوكراني بمليار يورو

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتله الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

فيديو

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ