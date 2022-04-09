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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بانخفاض 0.8%.. احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تبلغ 3.188 تريليون دولار بمارس

الصين
الصين

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين ، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي انخفضت في مارس الماضي، بسبب تغيير أسعار الأصول وسط ارتفاع قيمة دولار الأمريكي.

وبلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.188 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي، بانخفاض 25.8 مليار دولار أمريكي أو 0.8 بالمائة مقارنة مع نهاية فبراير الماضي.

وبهذا الصدد، قالت وانغ تشون يينغ نائب رئيس الهيئة فى الصين، إن تدفقات رأس المال العابرة للحدود في الصين زادت تدريجيا في مارس، مع بقاء العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي المحلي في مستوى متوازن بشكل أساسي.

أسباب تراجع الاحتياطي النقدى

وأرجعت وانغ انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المجمع لارتفاع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي والتغييرات في أسعار الأصول، نتيجة لعناصر بما فيها كوفيد-19 والأوضاع الجيوسياسية والسياسات النقدية في الدول الرئيسية.

ولفتت وانغ أنه على الرغم عن الجائحة المستمرة والظروف الخارجية المعقدة والسوق المالي العالمي المتقلب، ستواصل الصين عملها على تنسيق الوقاية من كوفيد-19 والتنمية الاقتصادية، حيث تتميز بعدم تغيير في المرونة الاقتصادية القوية والأسس السليمة، الأمر الذي سيساعد على ابقاء استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

الصين النقد الأجنبي Real Estate Finance التنمية الاقتصادية

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