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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تضخ 150 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة خلال 3 سنوات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعة حوالي 150 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ 175% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة وهو  الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وفقا لما  أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قطاع الصناعة: نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها افتتاح 5 مجمعات صناعية جديدة، وإصدار ٣٢ ألف رخصة صناعية جديدة، وتوصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 1.7 مليون منزل، واستفادة 136 مليون عميل من خدمات المكاتب البريدية

وتابع التقرير:تم إنشاء ٣٦٢٥ وحـدة بالمجمعات الصناعية، ودعم ٢٥٧ شركة لتصدير تكنولوجيات حديثة، والانتهاء من تنفيذ ٣٢ حاضنة تكنولوجية، وتسجیل ۱۷۱۷ براءة اختراع جديدة، إلى جانب تقديم 740 منحة ماجستير من خلال برنامج علماء الجيل القادم.

ومن جانبها قالت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند على مباديء "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الاإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

دور برنامج الإصلاح الاقتصاد فى النمو

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.

الصناعة الاستثمارات العامة وزارة التخطيط Real Estate Finance التنمية الاقتصادية

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