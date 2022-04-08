لمزاولي العلاج الطبيعي.. شطبك من سجل وزارة الصحة حال فقد هذه الشروط

وضع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ضوابط وشروط مزاولة المهنة ، بالاضافة الى تحديد عقوبات من يقوم بمزاولة المهنة خارج المراكز المحددة في في القانون.

ونصت المادة (2) من القانون على انه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:

1ـ أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.

2ـ أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(ج) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4ـ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحال فقد شرط من الشروط الماضية نص القانون على ان يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة .

ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة والتي تسمى باللجنة الدائمة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.

تشكيل اللجنة الدائمة:

تشكل لجنة دائمة من كل من:

1ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.

2ـ أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة. 3ـ عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي.

4ـ رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه.

5ـ رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة.

6ـ مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.

7ـ عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

8ـ عضوين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي.

وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي: (أ‌) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي، أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي. (ب‌) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي. (ج‌) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي. (د‌) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.