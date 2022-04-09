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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تعزيز جهود جهاز الخدمة الوطنية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد وفرص العمل

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أشاد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، بالدور الوطني والاجتماعي والخدمي الفاعل، الذي تقدمه القوات المسلحة المصرية الباسلة، علاوة على دورها القتالي والدفاعي في حماية أمن الوطن واستقلاله وسيادته، مشيداً بحجم الأعمال الضخمة والتي تصل إلى نحو 227 مشروعا بقيمة 100 مليار جنيه ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن موازنة العام الحالي بكل كفاءة واقتدار.

ونوه نصار في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة، وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بهدف تعزيز العوائد الاقتصادية، وحسن استغلال الموارد على  مستوى الجمهورية، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
 
وقال عضو مجلس النواب، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومن خلال مشاريع ضخمة متعددة وفي كافة المجالات، أثبت طوال السنوات الماضية وبتوجيهات القيادة السياسية تفردا وكفاءة ممتازة، وهناك تواجد ضخم للجهاز، في مجالات الصحة والإسكان والري والكهرباء، إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع توشكى، وغيرها.

وشدد النائب مجاهد نصار، على أن هناك تضافر من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لخلق مجتمعات صناعية وزراعية ضخمة، وإتاحة فرص عمل هائلة، وهو ما كان السبب وراء تحقيق الاقتصاد نموا كبيرًا وصل إلى نحو 9% سنويا خلال جائحة كورونا.

مصر القوات المسلحة مجلس النواب الرئيس السيسي جائحة كورونا

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