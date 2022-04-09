حبس شخصين يبيعان طائرات لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته (2 طائرة إلكترونية) مزودة بكاميرات سرية.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص بالإسكندرية) ، وأمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد (4 طائرات إلكترونية) مزودين بكاميرات سرية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .