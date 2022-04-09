عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين يبيعان طائرات لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة.
 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته (2 طائرة إلكترونية) مزودة بكاميرات سرية.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص بالإسكندرية) ، وأمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد (4 طائرات إلكترونية) مزودين بكاميرات سرية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

حبس شخصين بيع طائرات إلكترونية كاميرات سرية ضبط شخصين لاسلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

موضوعات متعلقة

محاكمة المقاول الهارب محمد علي و 102 آخرين في «خلية الجوكر» ..غدا

حبس شخصين سرقا صاحب محل بالإكراه في السلام

حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بالمعصرة

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

تجديد حبس شخص قتل آخر في مشاجرة بعين شمس

تجديد حبس شخص سرق حقيبة أموال من مواطن بالمقطم

تجديد حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

تجديد حبس عصابة سرقة المحال التجارية بالقاهرة

ترشيحاتنا

نشرة الاخبار.. رحلة عذاب داخل قطار VIP.. سعر الدولار فى مصر.. بديل محمد صلاح.. مباريات اليوم السبت

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطلق هاتف Realme 9 4G بتقنيات تصويرية ممتازة.. فيفو تكشف عن أحدث أجهزتها بسعر منافس

مباريات اليوم السبت 9 - 4 - 2022 .. الدوري المصرى الأبرز

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج.. اقرأها كل صباح لـ16 سبب

أيمن قيسوني: إعجاب الفتيات بشخصية يوسف يثير دهشتي..وحالة حب تجمع فريق يوتيرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

اعتداء مروع على صحفي داخل قسم شرطة يثير الغضب في الهند| شاهد

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ