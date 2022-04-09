حبس سمسار سرق سيارة من الإسكندرية وعرضها للبيع في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس سمسار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة من مالكها بالإسكندرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص) بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق في السلام بالقاهرة ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالمديرية من ضبطه وتبين أنه (سمسار من الأميرية) وذلك حال إستقلاله السيارة ، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها من مالكها في الإسكندرية.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق طرف المجنى عليه "مالك السيارة" تمكن من الإستيلاء على السيارة بقصد تشغليها وعقب ذلك تواصل معه مالك السيارة وطلب منه إعادة السيارة إلا أنه رفض وساومه على سداد مبلغ مالى نظير إعادتها وعقب رفضه إختمر فى ذهنه فكرة التصرف فيها بالبيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.