السعودية.. شركات التأمين تضع تسعيرة جديدة تختلف حسب العرق

لجأت العديد من شركات التأمين في السعودية خلال الفترة الأخيرة، إلى وضع تسعيرة لأسعار التأمين الطبي، تختلف أسعارها باختلاف العرق.

واعتمدت الشركات أسعار مختلفة لكل من "الآسيويين، والعرب، والأفارقة"، وبدأت شركات التأمين، بوضع قائمة مفصلة عن أسعار الوثائق للمنشآت الراغبة في الحصول على تأمين طبي، يتضمن تكلفة كل فرد بحسب جنسه، وعمره، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكشفت الصحيفة عن قيام الشركات بوضع قائمة مفصلة توضح تكلفة التأمين الطبي لكل فرد يعمل لدى المنشأة والتابعين له، وذلك عند رغبة منشآت القطاع الخاص في التعاقد مع شركات التأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي الإلزامي.

وذكرت أن شركات التأمين وضعت أسعار مفصلة، توضح تكلفة التأمين للعرب، والأفارقة، والآسيويين، إذ جاءت تكلفة التأمين الطبي للأفارقة كأعلى تكلفة، ثم تكلفة تأمين العرب، وجاءت تكلفة التأمين الطبي للآسيويين كأدنى سعر.

وبلغت الفروقات في حدها الأقصى بين الموظفين الآسيويين والعرب إلى 161%، إذ تقدم إحدى الشركات التأمين الطبي للآسيويين ممن تراوح أعمارهم بين 35– 39 سنة بسعر 342 ريالا، فيما تقدم نفس التأمين للعرب بسعر 892 ريالا، وفقا للصحيفة السعودية.

وقامت العديد من شركات التأمين، خصوصاً التي يكثر الإقبال عليها من المنشآت الصغرى، بوضع قائمة مفصلة تحدد تكلفة التأمين الطبي للعمالة بحسب العمر، والحالة الاجتماعية، إذ تختلف تكلفة التأمين للموظفين، وزوجاتهم، والأبناء، فيما خلت بعض قوائم شركات التأمين من وضع تكلفة التأمين الطبي لـ«الموظفات».

كما طالبت شركات التأمين ملاك المنشآت بضرورة إرفاق كل من «السجل التجاري، وطباعة العنوان الوطني، والآيبان، وإحضار الختم»، وذلك لفتح وثائق جديدة للشركات والمؤسسات، أما وثائق التأمين الخاصة للأفراد، فيشترط فيها ضرورة إحضار هوية الكفيل، وتقرير مقيم، مع طباعة العنوان الوطني، وإحضار الآيبان للحساب البنكي.

بدوره، قال حذيفة عبدالقادر، أحد عملاء شركات التأمين، إن العديد من المستهلكين الأفراد لا يعلمون أن التأمين الذي يتم تداوله بأنه مخصص لـ«فتح الشاشة» بهدف تجديد إقامات غير السعوديين، له منافع عديدة.

وأوضح أن المستفيد يمكنه من خلال النظام المراجعة في المراكز الصحية، وصرف الأدوية للأمراض المزمنة غير واجبة الإفصاح وفقاً لنظام مجلس الضمان الصحي.

وأشار إلى أنه خلال مراجعته لشركات التأمين وسؤاله عن أسباب اختلاف تسعيرة التأمين بين فرد وآخر، أجابوا بأن ذلك يعود إلى نمط استهلاك المستفيدين من التأمين.