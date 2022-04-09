التحقيق الذي تسبب في قيام الاخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.. فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، فيديو يرصد التحقيق الذي تسبب قي قيام الاخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.

وأوضح التقرير أنه في يوم الوفاة نزل الصحفي الحسيني أبو ضيف بالكاميرا الخاصة به وأطلق الرصاص الحي على عدد من المتظاهرين كان من نصيب الحسيني أبو ضيف رصاصة أصيبت أعلى رأسه.

وقال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، خلال الفيديو، إن الشهيد نشر تحقيقا في جريدة الفجر، يفضح فيه محمد مرسي، بعد اتخاذ قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الإرهابيين والجهاديين، كان من بينهم شقيق زوجة المعزول.





وظهر الصحفي الحسيني أبو ضيف، في التقرير، وهو يقول: "إحنا مستعدين نضحي بنفسنا، ومش عايزين أي حاجة غير حرية بلدنا".



