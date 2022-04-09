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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

النادى الاهلي
النادى الاهلي

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق المصري الذي يقوده فنيا التونسي معين الشعباني في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة المصري والأهلي في إطار منافسات الجولة الـ13 للدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة والنصف باستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

كانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب قررت تأجيل مباريات الأهلي و المصري و بيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري.

وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 أبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية.

كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.

 

إشادة بمستوى كريم فؤاد

يحظى كريم فؤاد، ظهير أيمن النادي الأهلي، بثقة الجهاز الفني للفريق، حيث أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني باللاعب، وبمستواه الفترة الأخيرة.

وشارك كريم فؤاد في مباريات الأهلي الماضية بشكل أساسي، بعدما تعرّض الظهير الأساسي أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم أُصيب بعدها محمد هاني الظهير البديل في العضلة الضامة.

ونال كريم فؤاد إعجاب وثقة موسيماني ومعاونيه، وبدأ الجهاز الفني يفكر بجدية في مواصلة الدفع بكريم فؤاد حتى لو عاد هاني من الإصابة.

ويستعد كريم فؤاد للمشاركة أساسيا في مباراة المصري اليوم السبت، في الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري، فيما سيتحدد موقف محمد هاني من دخول قائمة المباراة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على إعادة الدولي التونسي على معلول لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة المصري، وغاب معلول عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وشارك محمود وحيد أساسيا وحل معلول بدلاً منه في الدقائق الأخيرة.

واستقر المدير الفني للأهلي على إعادة معلول لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة المصري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري.

وخاض النادي الأهلى أمس الجمعة، المران الأول والأخير استعدادا لمباراته المرتقبة مع المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الإتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الأربعاء في الجولة 12 لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يُعاني منها الفيق مؤخراً.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيدا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

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