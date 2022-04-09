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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعودية.. لجين عمران بعباءة أنيقة على إنستجرام

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية  السعودية لجين عمران متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة أنيقة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وظهرت لجين عمران في الصورة مرتدية عباءة باللون الأخضر وبعض القطع باللون الذهبي بأكمام طويلة وفتحة من الأكمام والقدمين وأختارت حقيبة باللون الأسود في الذهبي وحذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها ورفع الخصلات الأمامية إلى الوراء مع توكى باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر لتبرز جمال عينيها.
 


ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، حيث قامت بإختيار قرطين وخاتم ناعمين باللون الفضي  واسورة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

 

حياة لجين عمران الأسرية

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

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