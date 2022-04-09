أخبار الرياضة.. الأهلي يواجه المصري والزمالك مع المقاصة وفييرا ينفي شائعة وفاته

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.

يواجه فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 33 - 30 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المقاولون العرب



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على نادي العبور بنتيجة ٨-١، في المباراة التجريبية التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

استهل فريق الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لدوري أبطال آسيا، بفوزه الصعب على الشارقة الاماراتي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الدورة الرمضانية التي تقام على ملاعب الكرة الخماسية بالقلعة البيضاء.

أقام شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة حفل تكريم لـ حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نظرا لقيمته الكبيرة وإنجازاته الكبرى التي حققها مع منتخب مصر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية"كوت ديفوار ٢٠٢٣” ،على أن تقام القرعة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أبريل الجاري في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

فاز فريق نيوكاسيل على ضيفه ولفرهامبتون بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاز فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2008 على طلائع الجيش بنتيجة 25-3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري، مساء الجمعة، تأجيل مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي بسبب ارتباطهم ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

نفى المدرب البرازيلي جورفان فييرا، أمس الجمعة، شائعة وفاته وأكدت شبكة بي إن سبورتس القطرية وفاة فييرا إثر إصابته بنوبة قلبية ونشر فييرا فيديو له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أكد خلاله أنه بخير ولا صحة للشائعات التي ادعت وفاتي.