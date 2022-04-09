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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يواجه المصري والزمالك مع المقاصة وفييرا ينفي شائعة وفاته

النادى الاهلي
النادى الاهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.

 

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 33 - 30 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المقاولون العرب
 

سيراميكا كليوباترا يهزم العبور 8/ 1

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على نادي العبور بنتيجة ٨-١، في المباراة التجريبية التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.
 

أول ارتباط رسمي لـ منتخب مصر الوطني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

 

الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على الشارقة

استهل فريق الهلال السعودي  حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لدوري أبطال آسيا، بفوزه الصعب على الشارقة الاماراتي  بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

 

مرتضي منصور يفتتح الدورة الرمضانية بنادى الزمالك

افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الدورة الرمضانية التي تقام على ملاعب الكرة الخماسية بالقلعة البيضاء.

 

الجزيرة يكرم "المعلم" حسن شحاته على هامش دورته الرمضانية

أقام شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة حفل تكريم لـ حسن  شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نظرا لقيمته الكبيرة وإنجازاته الكبرى التي حققها مع منتخب مصر.

 

الكاف يحدد موعد سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية"كوت ديفوار ٢٠٢٣” ،على أن تقام القرعة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أبريل الجاري في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

 فاز فريق نيوكاسيل على ضيفه ولفرهامبتون بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

الأهلي 2008 يفوز على الطلائع 25-3 في بطولة الجمهورية لكرة الماء

فاز فريق كرة الماء بالنادي  الأهلي مواليد 2008 على طلائع الجيش بنتيجة 25-3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

 

قرار من رابطة الأندية بـ تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري، مساء الجمعة، تأجيل مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي بسبب ارتباطهم ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

 

فييرا: أنا بخير ولا صحة لشائعات ادعاء وفاتي

نفى المدرب البرازيلي جورفان فييرا، أمس الجمعة، شائعة وفاته وأكدت شبكة بي إن سبورتس القطرية وفاة فييرا إثر إصابته بنوبة قلبية ونشر فييرا فيديو له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أكد خلاله أنه بخير ولا صحة للشائعات التي ادعت وفاتي.

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