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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو المجد: الدولة تسير بخطى واعية في التعامل مع الأزمات العالمية

الاقتصاد
الاقتصاد

أشاد المهندس علاء أبو المجد خبير التكنولوچيا المالية، بما تقدمه الدولة من دعم المواطن في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن وزارة المالية كشفت عن تخصيص 135مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين.


وأضاف علاء ابو المجد، في مداخلة لقناة الحدث اليوم، أن هذا القرار يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن من خلال حزمة مالية متنوعة، ولتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. 


وتابع المهندس علاء أبو المجد خبير التكنولوچيا المالية، أن هذا الأمر يتم من خلال تحسين الأجور والمعاشات وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان.

 

وأكد المهندس علاء ابو المجد خبير التكنولوچيا المالية، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة وناجحة في طريف التنمية وتحسين حياة المواطنين والتعامل الجاد مع أي أزمة وبشكل فوري، متابعا أن الازمة التي يعيشها العالم بسبب الحرب الاوكرانية الروسية تلقى بظلالها على كل مواطن في دول العالم.


واردف المهندس علاء ابو المجد خبير التكنولوچيا المالية، أن الحكومة المصرية تسير بخطوات واعية وناجحة في التعامل مع الآثار السلبية لهذه الأزمة.

علاء ابو المجد التكنولوجيا المالية وزارة المالية اخبار التوك شو عبدالفتاح السيسي

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