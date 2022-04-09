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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحركتى الشمس والنجوم.. طريقة الاستدلال قديما على مواعيد الافطار والسحور

إشعال النار قبل المغرب
إشعال النار قبل المغرب في ايام شهر رمضان

يروي الاخباريون من أبناء  شمال سيناء بأنهم كانوا في الماضي يستدلون على مواعيد الافطار والسحور بحركتى الشمس والنجوم.. يقول حامد السلايمة 75 عاما من العريش، لم يكن موجودا لديهم راديو أو تلفزيون فكانوا يستدلون على موعد أذان المغرب بمراقبة الشمس بالعين المجردة ليفطروا، كما كانوا يستدلون على مواعيد السحور والإمساك بمراقبة حركة النجوم وتحديد موعد أذان الفجر .

 

الظروف الجوية والمناخية 

ويحرص أبناء سيناء على  تناول وجبات  تتماشى مع الظروف الجوية والمناخية ودرجة حرارة الجو في رمضان، وبما يقيهم العطش والبرد أو الحر في النهار.
ففي الشتاء والخريف كانوا يعتمدون في أكلاتهم على الأغذية الجافة التي تعطي الطاقة مثل: العدس، وفي الصيف على  البطيخ الصغير , وفي الربيع كانوا يعتمدون على لبن الماعز والرايب .

ورغم تسلل مظاهر الحياة الاجتماعية الحديثة إلي حياتهم‏، إلا أن الخيمة والمقعد البدوي يتمتعان بخصوصية شديدة.

‏ويحرص أبناء البادية على فتح المقاعد والدواوين للإفطار الجماعي كنوع من التكافل الاجتماعي .
ويصطحب رب الأسرة  أطفاله إلى الديوان للتعود ، ولا يبقي في المنزل سوى السيدات والفتيات والشيوخ كبار السن فيتناول الجميع الإفطار معا‏،‏ أما الضيف يكون له اهتمام خاص‏،‏ حيث تترك له مائدة مستقلة‏  .
ويسبق إعداد الإفطار إشعال النيران  حتى يقبل عليها السائرون في دروب الصحراء.. وهى عادة بدوية قديمة فى كل مجلس بدوى بسيناء، حيث يلتقي الجميع حول "الحطب" المشتعل لإعداد  الشاي والقهوة العربى، واستكمال  السهرة.

وأشار حسن سلامة باحث في التراث السيناوي أن أهم ما يميز عادات رمضان في البادية هو وجود "المقعد" ذلك المكان الذي يفطر فيه الأهالي حيث يجلب  أهالي المنطقة ما طاب لهم من الطعام ،ويجتمعون في المقعد من أجل تناول وجبة الإفطار معا، ومن المعتاد أيضا في شهر رمضان أن يقوم الأهالي بذبح "الفدية" أما يوم الخميس أو يوم الأحد.

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الاستدلال مواعيد الافطار حركتي الشمس

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