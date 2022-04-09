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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد النبوي وابنه الأبرز .. فنانين وأولاهم في عمل درامي واحد| صور

خالد النبوي وابنه
خالد النبوي وابنه

خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان الكريم شارك عدد من أبناء الفنانين آبائهم فى بطولة مسلسلات تعرض على الشاشة خلال الفترة الحالية ، وفى اليطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء . 

نور خالد النبوي:

تمكن الفنان نور خالد النبوي خلال العام الماضي من خطف الأنظار بعد مشاركته فى مسلسل “ الاختيار 2 ” ، وهذا العام قرر مشاركة والده فى بطولة مسلسل راجعين يا هوي ، والذى يعرض على عدد من القنوات . 

وجمعت عدد من المشاهد بين نور ووالده خالد النبوي ، حيث جسد الاخير دوره عمه ، والذى تربطه علاقة وثيقة به . 

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى،  شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة  خلال فترة تواجده في أوروبا.
وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

ياسين أحمد السقا : 

كما يشارك فى بطولة مسلسل الاختيار ياسين أحمد السقا ، وهو العمل الذى يشارك فى بطولته إيضاُ والده الفنان أحمد السقا . 

وللعام الثالث على التوالي يحقق مسلسل الاختيار نسبة مشاهدة عالية ،خاصة وانه يكشف  حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث.
ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

السقا وابنه 

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عزة مجاهد : 

كما تشارك تشارك عزة مجاهد والدتها فى بطولة مسلسل “ شغل فى العالى ” ، وليست هذه المرة الأولى التى تقوم “ عزة ” بالمشاركة فى عمل من بطولة والدتها .

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم عزة مجاهد ابنة فيفي عبده دور شيرين  الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيض لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

فيفي عبده وعزة مجاهد
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