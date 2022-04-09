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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن قيسوني: إعجاب الفتيات بشخصية يوسف يثير دهشتي..وحالة حب تجمع فريق يوتيرن

أيمن قيسوني
أيمن قيسوني

أكد الفنان أيمن قيسوني انه تعجب من شعور به الفتيات بالإعجاب تجاه شخصية يوسف والتي يقدمها ضمن أحداث مسلسل “ يوتيرن ” . 

وتابع أيمن قيسوني فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : قرأت تعليقات من بعض الفتيات  تدل على إعجابهن بشخصية يوسف، ولكن فى النهاية شخصية يوسف ليست شريرة ، ولكن الاحداث سوف تكشف مبررات تصرفاته تجاه زوجته .

ويضيف ايمن قيسوني : خلال السنوات الماضية رفضت تقديم أدوار الشر لشعوري بالزهق منها ، ولكن شخصية يوسف لايمكن رفضها نظراً لانها مختلفة .

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وعن كواليس العمل يقول أيمن قيسوني : لأول مرة أشعر بهذا الشكل من بالارتياح  داخل التصوير ، فهناك حالة من الحب تجمع بين كل فريق العمل ، وحتى أننا أصبحنا نرسل عبر  جروب تطبيق واتساب الصور التى نلتقطها سوياً معاً.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - أيمن القيسوني - صفاء الطوخي.

أيمن قيسوني ريهام حجاج توفيق عبد الحميد كريم قاسم مسلسل يوتيرن art entertainment

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أيمن قيسوني: إعجاب الفتيات بشخصية يوسف يثير دهشتي..وحالة حب تجمع فريق يوتيرن

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