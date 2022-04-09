أيمن قيسوني: إعجاب الفتيات بشخصية يوسف يثير دهشتي..وحالة حب تجمع فريق يوتيرن

أكد الفنان أيمن قيسوني انه تعجب من شعور به الفتيات بالإعجاب تجاه شخصية يوسف والتي يقدمها ضمن أحداث مسلسل “ يوتيرن ” .

وتابع أيمن قيسوني فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : قرأت تعليقات من بعض الفتيات تدل على إعجابهن بشخصية يوسف، ولكن فى النهاية شخصية يوسف ليست شريرة ، ولكن الاحداث سوف تكشف مبررات تصرفاته تجاه زوجته .

ويضيف ايمن قيسوني : خلال السنوات الماضية رفضت تقديم أدوار الشر لشعوري بالزهق منها ، ولكن شخصية يوسف لايمكن رفضها نظراً لانها مختلفة .

وعن كواليس العمل يقول أيمن قيسوني : لأول مرة أشعر بهذا الشكل من بالارتياح داخل التصوير ، فهناك حالة من الحب تجمع بين كل فريق العمل ، وحتى أننا أصبحنا نرسل عبر جروب تطبيق واتساب الصور التى نلتقطها سوياً معاً.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - أيمن القيسوني - صفاء الطوخي.