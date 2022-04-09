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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بين الحياة والموت.. قارئ يستغيث باتحاد الكرة لعلاج صديقه على نفقتهم الخاصة

صدى البلد

أرسل القارئ  هادي الدريني يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج صديقه.

وقال في  استغاثته كريم عبدالهادي صديقي كان بيلعب في في مركز شباب الهياتم بالقسم الرابع وحدث له من 3 أيام نزيف بالبطن بدون أسباب واللاعب حاليا بين الحياة والموت بالعناية المركزة بمستشفى المحلة العام .

حالة اللاعب المادية تحت الصفر ولا تسمح بنقله لأحد المستشفيات الخاصة ووالدته حالتها بتسوء بين لحظة والثانية خاصة وان كريم هو العائل الوحيد لأسرته.

وطالب اتحاد الكرة التدخل لإنقاذ اللاعب وانقاذ حياة شاب هو مصدر الدخل الوحيد لأسرته للتواصل مع صاحب الاستغاثة على رقم  01205356469.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اغرب شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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