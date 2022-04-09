حالة واحدة تعفي ربان السفينة من عقوبة عدم وضع علم مصر.. تعرف عليها

قانون التجارة البحرية.. ألزم قانون التجارة البحرية كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية، مانعا إياها من رفع علم آخر لتفادي العقوبة الموقعة بالقانون والتي تصل إلى الحبس سنة، بالإضافة إلى وجود غرامة مالية.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٦) والتي أكدت أنه على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية، وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

فيما حددت المادة 7 إشكالية رفع العلم بالنسبة للأجانب حيث نصت على أنه: على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية، وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك، ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.

وعلى السفن المشار إليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف أحكام هذه المادة.