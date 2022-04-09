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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : علاج 8523 حالة مصابة بسرطان الثدي مجانا ضمن المبادرة الرئاسية

مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 23 مليونًا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019، حيث تشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال  الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى تكثيف جهود مبادرة صحة المرأة لرفع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، أنه منذ إطلاق المبادرة، تم فحص 435 ألفًا و411 سيدة بمراكز الفحص المتقدم، كما تم سحب 14 ألفًا و695 عينة أورام لتحليلها، وتم اكتشاف 8523 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتقديم العلاج لهن بالمجان، وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

وأشار «مرسي» إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تدريب 23 ألفًا و67 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم الربط الإلكتروني لكافة المبادرات وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

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