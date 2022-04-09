عادات وتقاليد شهر رمضان بين الماضي والحاضر بثقافة حسن فتحى بالأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "عادات وتقاليد شهر رمضان بين الماضي والحاضر".

وتحدث سيد صدقى فهمى عن عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم وهذه العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر وأهمية هذه العادات في مصر والعالم العربي، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "فرحة رمضان".

نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المرأة المعيلة كيفية دعمها فى المجتمع" وأوضح أحمد محمد على أن الرئيس ساند المرأة المعيلة قانونيا وماديا وتمكينها اقتصاديا من الأهداف الإستراتيجية للدولة وتقديم الخدمات الصحية والمنح الدراسية لأبناءها والمعيلة هى إمرأة فقدت السند فقدت الزوج والأب والاخ ووجدت نفسها بمفردها فى مواجهة الحياة بقسوتها ومرارتها وآلامها، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة عن "آثار إسنا" وتحدث محمد الدالي مفتش آثار عن آثار إسنا ومنها معبد إسنا ومعبد كومير ومقبرة المعلة ووكالة الجداوي وبعض المناطق الأثرية في إسنا.

قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أخطار الإدمان" وأوضح د. صلاح أبو الحسن تعريف الإدمان وعلامات المدمن ومواد قد يحسبها البعض أنها ليست مخدرات وأسباب الإدمان ودور الأسرة والمجتمع في مكافحة الإدمان، بجانب محاضرة بعنوان "تكنيك نحت الخشب" وتحدث د. محمد ربيع عن أنواع النحت والأدوات المستخدمة ميكانيكية النحت واللمسات الأخيرة للنحت.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة من كتابة معطل الروح بعنوان"كان فردا أن اجئ"، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان "ما فعلت يدي" للشاعر أحمد المريخي ألقاها علي محمود، كما قدمت المكتبة عرض إنشاد ديني تقديم الشيخ محمد إبراهيم، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" أولادنا فى مهب الريح" تأليف عادل الغضبان ألقتها وردة حسن، كذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" أميرة والطفلة اليتيمة" سردتها هالة عبدالمنعم.

قدم قصر ثقافة الطارف عرض مسرح عرائس "فرحة رمضان" أداء سلوي جودة وتحدثت عن فرحة رمضان شهر الصيام والاحتفال بشهر رمضان وتعليق الزينة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن "زينة رمضان" نفذها سهرى سباق، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن "شهر رمضان الكريم" نفذتها ولاء جابر عبدالله، وبقصر ثقافة بهاء طاهر أقيمت ورشة فنية عن "فانوس رمضان" تنفيذ جيهان محمد حسين، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورسة رسم بعنوان "شم النسيم" تنفيذ أحمد أمين، بالإضافة إلى ذلك قدمت قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان أدارتها منى الزهرى.