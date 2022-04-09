التصريح بدفن جثتي أمين شرطة وقاتله بعد معركة مسلحة في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بتصريح بدفن جثتي أمين شرطة والمتهم بقتله بعد نشوب معركة مسلحة بين الطرفين، وطلبت النيابة إعداد تقرير حول سبب الوفاة.

وشهدت منطقة المرج، أمس الجمعة، مقتل أمين شرطة على يد أحد الأشخاص بسبب خلاف على ملكية منزل، وعندما رأى نجله أن والده قتل، أستل سلاحه الناري وأطلق على المتهم عيارا ناريا وأرداه قتيلا في الحال.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي، يفيد بمقتل شخصين إثر مشاجرة نشبت بين أمين شرطة وأحد الأشخاص، وبعدها أطلق نجل أمين الشرطة النيران على قاتل والده.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان عن الواقعة، تبين أن مشاجرة على ملكية منزل الدافع وراء مقتل أمين الشرطة وشخص آخر.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.