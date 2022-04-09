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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق مساء اليوم السبت مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في اطار منافسات الجوله الـ 13 لـ بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعت استاد برج العرب 

 

موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي والمصري في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي استاد برج العرب.

 

وتذاع مباراة الأهلي والمصري عبر قناة اون تايم سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

 

كانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب قررت تأجيل مباريات الأهلي و المصري وبيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري.

وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 أبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية.

كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.

 

كان الأهلي فاز على الاتحاد بهدف نظيف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري، أحرزه لويس ميكيسوني.

وخاض الأهلي 11 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق مرارة الخسارة حتى الآن.

 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:

 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

على الجانب الآخر يستهدف فريق المصري كسر سلسلة النتائج السلبية بالفوز على الأهلي في مباراة اليوم، وتحسين مركز في جدول ترتيب الدوري.

ولم يحقق المصري أي انتصار في آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في مواجهتين.

ولعب المصري 12 لقاء في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل 7 مناسبات، وخسر مرتين.

ترتيب الأهلي والمصري :


يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز الثامن بـ 16 نقطة.

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