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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صانعة السعادة.. قصة أم شريف مبدعة صناعة الفوانيس في الدقهلية

أم شريف صانعة الفونيس
أم شريف صانعة الفونيس

ليست امراةعادية بل بميت راجل  الست أم  شريف ٤٩ عامًا بمدينة المنصورة، تميزت بأنها صانعة للفوانيس المميزة،  نالت حب وتقدير كل من عرفها برحلة كفاح رائعة وبمقص ومسدس شمع وقطع حديد وأقمشة تصنع "فانوس رمضان"بمهارة مميزة ومتقنة".

وتحدثت قائلة: "بدأت عملي في صناعة فانوس رمضان منذ ١٢ عاما علمت نفسي بنفسي بالتدريب والتعلم الذاتى ، قبل الشهر الكريم بثلاثة أشهر تبدأ فى التجهيز لعمل الفوانيس وواصلت" ، بدأت بتصنيع الهيكل في البداية بورش الحدادة، ثم قص الأقمشة وتصنيعها ولكننى تمكنت من شراء أدوات لتشكيل الحديد ثم لحامه، وشراء ماكينة خياطة، لتكون كل معدات التصنيع لدى صنعت، مدفع الإفطار والهلال  وبكار  ثم صنعت  غربال السبوع للمواليد.

وواصلت أم شريف قائلة: “تبدأ أسعار الفانوس من 30 إلى 60 جنيها للجملة، ومدفع رمضان وبائع الفول والترمس، وأسعار من 40 جنيهاً”.

وتضيف: "هذا العام  ارتفعت أسعار الخامات بشكل كبير مما قلل من التصنيع  وتجار الجملة، رفضوا التقليل من  سعر الخامات ولكنى اكون فى قمة السعادة عندما اجد الفرحة فى عيون كل من يشترى مني".

اللينك:

الدقهلية الفوانيس المنصورة مدفع الافطار عربة

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