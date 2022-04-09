عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يفتتح دورة كأس الصداقة الرمضانية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

افتتح اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، ومجدى بونو مدير إدارة الشباب، دورة كأس الصداقة الرمضانية، والمقامة بمركز شباب رأس غارب، تحت مظلة إدارة الشباب والرياضة بالمدينة، وتستمر الدورة حتى يوم 25 من شهر رمضان المبارك.

 

 

وأكد مجدى بونو، مدير إدارة الشباب، أنه تم تحديث وتطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب رأس غارب، بدعم من فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة.

 

على الجانب الاخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ورعاية وزارة الشباب والرياضة، ندوة ثقافية عن "الولاء والانتماء" بحضور 30 شابا وفتاة بمركز شباب القصير.

 

يأتي ذلك بناءً على تعليمات فراج عبد المقصود مدير المديرية، بتنفيذ خطة النشاط وكافة المشروعات المستحدثة للإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

رأس غارب البحر الأحمر الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الرياضة وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

شاهد… بدر بانون في تدريبات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة فى رمضان .. ردده واغتنم فرصة الإستجابة

ترشيحاتنا

مصر تمتلك أكبر ورشة عمرة مترو جسيمة في الشرق الأوسط.. إنفوجراف وصور

الأزهر يقرر تعمم الاحتفال بذكرى تأسيسه بجميع المعاهد في النصف الثاني من رمضان

حجب سلع غذائية ورفع الأسعار.. ضبط 1231 قضية تموينية في حملات مكبرة

جوزيه تميمة السعادة لـ جماهير الاهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 76

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

ما هي الطريقة القانونية للتعامل مع حديثي الولادة حال العثور عليهم بالشوارع ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ