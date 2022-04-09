رئيس مدينة رأس غارب يفتتح دورة كأس الصداقة الرمضانية

افتتح اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، ومجدى بونو مدير إدارة الشباب، دورة كأس الصداقة الرمضانية، والمقامة بمركز شباب رأس غارب، تحت مظلة إدارة الشباب والرياضة بالمدينة، وتستمر الدورة حتى يوم 25 من شهر رمضان المبارك.

وأكد مجدى بونو، مدير إدارة الشباب، أنه تم تحديث وتطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب رأس غارب، بدعم من فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة.

على الجانب الاخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ورعاية وزارة الشباب والرياضة، ندوة ثقافية عن "الولاء والانتماء" بحضور 30 شابا وفتاة بمركز شباب القصير.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات فراج عبد المقصود مدير المديرية، بتنفيذ خطة النشاط وكافة المشروعات المستحدثة للإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.