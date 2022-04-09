فى أبحاث المسالك البولية.. طبيب جامعى: الفوز بجائزة النيل تتويج لرحلة علمية طويلة

حصد المركز الأول..

كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن شقيرالأستاذ المتفرغ بجامعة طب جامعة المنصورة عن تفاصيل حصده على جائزة النيل في العلوم الطبية والذى أسهم بأبحاث علمية هامة.



وقال عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن حصده لجائزة النيل هى تتويج لرحلته العلمية الطويلة ضمن الجوائز الدولة الممنوحة من أكاديمية البحث العلمى المصرية ويتم الترشيح لها من مؤسسات كبرى والذى تشرف بترشيحه للجائزة من جامعة المنصورة .



وعن خطواته البحثية اوضح " شقير " ان حصده لجائزة النيل جاءت عن مجمل اسهاماته العلمية والخدمات المجتمعية على مدار تاريخه العلمى وتشمل محاور منها النشر الدولى حيث يتصدر الترتيب المصرى و الدولى فى مجال تخصصه الطبى بالمسالك البولية ، أما المحور الثانى يشمل التصنيف العالمى الذى يحصل عليه العالم فى مجال أبحاثه العلمية .