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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختلفوا على تجارة المخدرات

ضبط متهم جديد في أحداث شعشاع بالمنوفية عقب مقتل أحد الأهالي

أهالي قرية شعشاع
أهالي قرية شعشاع

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من ضبط متهم جديد في قضية قتل شاب وإصابة آخر اثر تبادل لاطلاق النار بقرية شعشاع بمركز أشمون، وذلك عقب حملة مشتركة مع مديرية أمن القليوبية.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون باختباء متهم جديد في قضية إطلاق نيران بقرية شعشاع ومقتل شاب وإصابة آخر، في محافظة القليوبية، حيث تم التنسيق بين كلا من مديرية أمن المنوفية والقليوبية لمداهمة مكان اختباء المتهم الثالث في القضية.

وبمداهمة المكان تم ضبط " ع.ا " ٢٦ سنة وبحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين، ليصل عدد المقبوض عليهم ٣ متهمين ليتم البحث عن باقي المتهمين.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط اثنين من المتهمين في الواقعة بإطلاق النيران بالقرية ووفاة أحد الشباب، حيث تم ضبط كلا من " ا.م " ٢٣ سنة و" ا.س" ٢٠ سنة ومقيمين قرية دورة وبحوزتهما فرد خرطوش وبندقية آلية .

وأمرت النيابة العامة، بحبس مُتهميْنِ اثنين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار آخرين في واقعة شجار واستعراض للقوة بالأسلحة النارية بين تُجَّار مُخدِّرات بقرية شعشاع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مما أسفر عن قتلهم مجنيًّا عليه، والشروع في قتل طفل آخر ليسا من طرفي الشِّجار، وتزامَنَ ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول مقاطع مصوَّرة لجانب من هذا الشجار. 

تلقت النيابة العامة تلقت بلاغًا يوم الرابع من شهر أبريل الجاري، بوصول المجني عليه للمستشفى متوفًى إثرَ إصابته بعيارٍ ناريٍّ، وإصابة طفلٍ بعيار آخر، فناظرت الجثمان، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية عليه للوقوف على ما به من إصابات، وسبب وكيفية حدوثها، كما سمعت النيابة العامة أقوال الطفل المصاب والذي قرَّر أنه عقبَ أدائه صلاة التراويح تناهى لسمعه صوت استغاثات الأهالي بالقرية، فذهب لاستطلاع الأمر حيث أُصيب بعيار ناريٍّ بساقه، وحالَ محاولةِ المجني عليه المتوفَّى إسعافَه تلقَّى الأخيرُ عيارًا ناريًّا أرداه قتيلًا.

كما سألت النيابة العامة شقيقَ المجني عليه المتوفَّى وآخَرَ فشهدا بنشوب اشتباكات بين فريقين من تجار للمخدِّرات بالقرية، توجَّه على أثرها أهالٍ بالقرية لردعهم عن ذلك، فقابلهم المتهمون بوابلٍ من الأعيرة النارية التي تسببت في إصابةِ الطفل وقتْلِ المجني عليه المتوفى.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن نشوب اشتباكات بين فريقين بالقرية خلافًا على تجارة المواد المخدرة، استخدموا خلالها أسلحة نارية لفرض سطوتهم، فأُلقيَ القبض على اثنين من المتهميْنِ وبحوزتهما أسلحة نارية، فاستجوبتهما النيابة العامة فيما نُسب إليهما من ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وإحراز الأسلحة النارية، وأقرَّ أحدهما بعضويته في عصابة تخصّصت في الِاتِّجار في الموادِّ المخدِّرة، وأن تلك العصابة تنافس العصابةَ الأخرى حولَ بسط النفوذ بالمنطقة.

وعلى هذا، أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين المحددين في الواقعة، وفحص الأسلحة النارية المضبوطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

شعشاع المنوفية مقتل شاب محافظة المنوفية اخبار المحافظات

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