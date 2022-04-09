مصر تمتلك أكبر ورشة عمرة مترو جسيمة في الشرق الأوسط.. إنفوجراف وصور

تمتلك مصر أكبر ورشة عمرة جسيمة في الشرق الأوسط، ونستعرض أبرز المعلومات عنها في التقرير التالي:
- تعتبر ورشة العمرة الجسيمة أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على 65 فدانا.
- تحتوى على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث.
- تمتلك القدرة على تخزين قطارات بسعة 30 قطارا ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.
- يربط الخط الثالث لمترو الأنفاق بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول 41.2 كم و34 محطة.
- تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم و19 محطة.
- جار حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7 كم و15 محطة.