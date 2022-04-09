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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تمتلك أكبر ورشة عمرة مترو جسيمة في الشرق الأوسط.. إنفوجراف وصور

ورشة العمرة الجسيمة
ورشة العمرة الجسيمة

تمتلك مصر أكبر ورشة عمرة جسيمة في الشرق الأوسط، ونستعرض أبرز المعلومات عنها في التقرير التالي:

  1. تعتبر ورشة العمرة الجسيمة أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على 65 فدانا.
  2. تحتوى على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث.
  3. تمتلك القدرة على تخزين قطارات بسعة 30 قطارا ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.
  4. يربط الخط الثالث لمترو الأنفاق بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول 41.2 كم و34 محطة.
  5. تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم و19 محطة.
  6. جار حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7 كم و15 محطة.

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