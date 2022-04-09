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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوزيه تميمة السعادة لـ جماهير الاهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 76

صدى البلد

يحتفل مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق لـ فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي بـ عيد ميلاده الـ 76 حيق انه من مواليد التاسع من ابريل 1946 في مدينه سانت انطونيو في البرتغال 

 

ويعد جوزيه احد رموز التدريب في الأهلي وتميمة السعادة لجماهير الفريق حيث انه توج بالعديد من البطولات مع الفريق حيث انه قاد الفريق في ولايته الاولي من 2003 لـ 2009 

 

وتوج جوزيه مع الأهلى بـ 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

 

كما نجح جوزيه في قيادة الاهلي لتحقيق فوزه الغالي بهدفين امام ريال مدريد والذي كان يضم نجوم لامعه وقتها وهو زيدان , فيجو ,راؤول وبيكهام في اطار أحتفالات الناديين بتتويجهما كناديين للقرن في أفريقيا وأوروبا

 

نجح جوزيه مع الأهلى في التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية ثلاث مرات كأفضل انجاز يحققه نادى مصري، وحصل مع الفريق في المشاركة الثانية عام 2006 على برونزية العالم بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2/ 1 بهدفي محمد أبو تريكة.

 

وحصل جوزيه على أعلى تكريم لمواطن برتغالي في مصر حيث  منحه الرئيس محمد حسني مبارك وسام الرياضة المصرية من الدرجة الأولى عام 2006 عقب تتويج الاهلي ببرونزية كاس العالم للأندية 

 

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