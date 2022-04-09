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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ، خلال  24 ساعة.

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وقال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

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كان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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