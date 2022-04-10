برلماني يكشف عن خطة زراعة الشيوخ هذا الأسبوع

قال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ ، ان اللحنة في صدد عقد عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع الحالي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، من اجل تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال الزراعة.

وتابع عامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" انه من المقرر استكمال مناقشة ملف الأسمدة والعمل على سرعة حل إشكالية نقصها بالنسبة للمساحات، كما سيتم التطرق أيضا الى ملف المبيدات .

كما نوه عضو لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ انه سيتم مناقشة تقرير بشأن ملف الزراعات التعاقدية الذى سبق وناقشته اللجنة خلال اجتماعاتها الشهر الماضي، وإقامة أسوار حماية للترع.

ويواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ينظر خلال الجلسة 13 تقريرا للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.