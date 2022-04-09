عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التقرير الأسبوعي.. الصحة: متوسط الإصابات اليومي بـ كورونا 400 حالة و7 وفيات

اصابات فيروس كورونا
اصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 400 إصابة  خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 7 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 532 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 442182 متعافيًا.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ  32 مليونًا و 997 ألفًا و 251 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" .

الصحة الإصابات اليومي إصابة إيجابية كورونا وزارة الصحة والسكان متوسط عدد الاصابات اليومي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. تفاصيل العثور على جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

البطانة ستار في إطلالة مثيرة..هل تحرش رامز جلال لفظيًا بـ رانيا يوسف؟

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

موضوعات متعلقة

الصحة: خدمات علاجية مجانية لـ628 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2022

لن تتوقع.. أسباب إصابتك بـ فيروس كورونا مرة أخرى

ترشيحاتنا

حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد.. دار الإفتاء توضح

بعد انخفاض 100 جنيه .. تعرف على أسعار السكر محليا وعالميا .. تفاصيل

دار الإفتاء: مرطب الشفاه لا يفسد الصوم ما لم يبتلع منه شيء

وزير النقل: محطة تبادلية للخطين الأول والثاني للقطار الكهربائي بحدائق أكتوبر

"الصحة": إجراء 1.16 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ