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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 100 مليون جنيه .. إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي الزقازيق وأبو حماد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال انشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي الزقازيق وأبو حماد، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقريتي الزنكلون والصوة والقري المجاورة لهما والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن (الزقازيق – أبو حماد – فاقوس - كفر صقر- صان الحجر ) بتكلفة 216 مليون و 580 ألف جنية مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

شدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

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من جانبه أشار المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق  بتكلفة 50 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85 % والانشاءات المدنية 65% ، وكذلك أعمال انشاء موزع كهرباء الصوة بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 95% , والتركيبات 95 % وجاري تكثيف الاعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والارتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.

الكهرباء محافظ الشرقية الشرقية البنية التحتية الزقازيق المواطنين

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