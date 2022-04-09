عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التعاون الدولي: ميناء 6 أكتوبر الجاف يفوز بجائزة IJ Global كأفضل صفقة نقل لعام 2021

صدى البلد

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن ميناء 6 أكتوبر الجاف والأول من نوعه في مصر، يعد مثالا على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، وكذلك الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والمشروعات ذات الاولوية، كما أنه يعكس سعي الدولة للتحول إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتنفيذ المشروعات التي تعزز التحول الأخضر وتدعم النمو الشامل.

وأوضحت "المشاط"، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أقر تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، والذي يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير ميناء أكتوبر الجاف يعد أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، في أبريل من العام الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم لدخول مدن القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، ضمن برنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، حيث يستهدف البرنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك، وتعتبر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019، لافتة إلى أنه من خلال الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027 سيتم العمل مع البنك الأوروبي وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية على تلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت "المشاط"، أنه في ظل جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 العام الجاري، فإن الحكومة، تعمل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الأخضر.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 100 فدان، وقطعة أخرى 300 فدان منطقة لوجستية، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، دبرها تحالف شركات «السويدى إليكتريك – دى بى شينكر»، الذى سيتولى إدارة وتشغيل الميناء لمدة 30 عامًا، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة للتوسع في الموانئ الجافة في مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج.

جدير بالذكر أنه خلال 2020 فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).

والشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة، لإلتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية. 

 

التنمية المستدامة التعاون الدولي القطاع الخاص البنية التحتية الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. العثور علي جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيزو على القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 13 اليوم

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

هل يجوز الفطر لمن يُديم السفر؟ وهل عليه القضاء أو الفدية؟

التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

ماكرون أم لوبان.. من سيحظى بأصوات العرب والمهاجرين في الانتخابات الفرنسية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ