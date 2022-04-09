عميد علوم عين شمس: إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات يخلق ريادة وابتكارا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.

وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن العالم في تغير مستمر لذلك يتوجب علينا اتخاذ الطرق الأساسية التي تؤهلنا حتى نكون روادا في جميع المجالات الحديثة.

وقال عميد كلية العلوم، إن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار عرض أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات، خاصةً الحواسب الإلكترونية، وتكنولوجيا الإنترنت، والطيران، والفلك والفضاء، ومعالجة البيانات والبرمجة، مشيرًا إلى أن إنشاء الأكاديمية سيؤدي إلى بناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في علوم الرياضيات، خاصةً أن مصر تحتل المركز 39 عالمياً في هذا المجال.

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن مجموعة الرياضات والعلوم والتكنولوجيا من المجموعات العلمية الحية التي تحتاج إلى البرامج التطبيقية حتى يتيسر فهمها والاستفادة منها في المجالات المتنوعة كالصناعات.

وأشاد الدكتور محمد رجاء بالإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في جميع القطاعات، لافتا إلى أن قطاع التعليم يشهد تطورا هائلا من حيث استحداث البرامج التي تواكب سوق العمل وإنشاء جامعات أهلية وفروع جامعات أجنبية في مصر.

وأشار إلى أن إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات يخلق ريادة وابتكارا، بالإضافة إلى صناعة جيل ينافس عالميا، مما يوفر الوظائف، منوها إلى أن اقتصاد اليوم قائم على الاختراعات والابتكارات.

وأوضح عميد كلية العلوم أن التكنولوجيا تعتبر من أهم المواد التي نستخدمها في حياتنا العملية، مؤكدا أن الرياضيات هي المفتاح لجميع العلوم فيما يتعلق بتعليم العلوم الأخرى والأبحاث.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن العلم بدون رياضيات لا معنى له تمامًا، لأن التفاعلات الكيميائية، والنظريات العلمية، وتفاصيل العناصر، يتم إنشاؤها واحتسابها فقط بمساعدة الرياضيات كما تستخدم الرياضيات في معظم التطبيقات.

وأوضح عميد كلية التربية السابق، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترتبط بقوة بالرياضيات، حيث إنه من المستحيل تشغيل ومتابعة برامج الكمبيوتر والتطبيقات والبرامج واللغات المختلفة بدون رياضيات.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين إنه يجب تدريب الأجيال القادمة على يد علماء الرياضيات، وذلك من أجل استمرار مواكبة وتطور العالم من حولنا.