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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن إصابات الملاعب بمركز شباب السلام

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نفذ مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب السنبلاوين فى محافظة الدقهلية  ندوة عن إصابات الملاعب للطلائع أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

 وتحدث المحاضر عن أنواع الإصابات وأهمية التشخيص الصحيح والسريع للإصابة، وضرورة عمل الإسعافات الأولية لها بسرعة وإن كانت الإصابة شديدة يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى، لعدم تفاقم الإصابة و الحفاظ على حياة اللاعبين.

 وتحدث أيضا على طرق تفادي الإصابات من خلال تدريبات رياضية خاصة، وتمت الندوة بحضور على أصلان المدير التنفيذي لمركز شباب السلام ورباب محمد مشرفة النشاط والطلائع المشاركين فى الندوة ، وإشراف محمد عوض رئيس قسم الرياضة ، وعزيزة حمدى رئيس قسم الطلائع بالإدارة.

يذكر أن الندوة تأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

الدقهلية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة إصابات وزير الشباب

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