جلباب أسود.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت جلبابا أسودا، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي الأكتاف، ما نال اعجاب متابعيها.

وشاركت درة مؤخرًا في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

العمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.