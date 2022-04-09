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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: طهران لن تتخلى عن حقها في تطوير البرنامج النووي

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، على عدم تخلي طهران عن حقها في تطوير البرنامج النووي في البلاد للأغراض السلمية.

وأضاف رئيسي ، أنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 احترام هذا الحق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، منذ يومين، بحصول إيران على 16.5 مليار دولار من خلال عقود النفط خلال 7 شهور دون الحاجة إلى اتفاق نووي أو الانضمام إلى مجموعة العمل المالي.  

ووفقا لصحيفة "كيهان" الإيرانية، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن "هذا الإنجاز يتحقق دون أن تكون طهران في حاجة إلى اتفاق نووي أو تضطر إلى تقديم تنازلات في ملف الانضمام إلى مجموعة العمل المالي FATF".  

وذكرت الصحيفة، التي لم تكشف عن هوية هذه الأطراف الداخلية والخارجية التي أبرمت معها إيران عقودا نفطية، أن "هذه الأطراف قد جاءت واستثمرت أكثر مما استثمرت شركة "توتال" الفرنسية، والتي كانت حكومة روحاني تعول عليها كثيرا في مجال استخراج النفط وتكريره".

الاتفاق النووي البرنامج النووي الرئيس الإيراني ايران وزير النفط الإيراني

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