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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يطمئن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا

الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال السفير بسام راضي بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية، موجهاً بتضافر جهود الدولة واجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.

الرئيس السيسي سلامة الجالية المصرية أوكرانيا

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