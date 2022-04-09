الرئيس السيسي يطمئن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال السفير بسام راضي بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية، موجهاً بتضافر جهود الدولة واجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.