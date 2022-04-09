الرئيس الأوكراني: مستعدون للجلوس مع روسيا لإنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، استمرار استعداد بلاده للحوار مع روسيا من أجل إنهاء الحرب الدائرة.

وكان قال الرئيس الأوكراني: "ليس لدينا خيار سوى الجلوس مع بوتين لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب".

وتابع ​زيلينسكي:" عدت من ​بوتشا​ أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في ​أوكرانيا​ كما في أنحاء مختلفة من العالم".

وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق ​الأمم المتحدة​ بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".