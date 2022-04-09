الرئيس الأوكراني: مستعدون للجلوس مع روسيا لإنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، استمرار استعداد بلاده للحوار مع روسيا من أجل إنهاء الحرب الدائرة.
وكان قال الرئيس الأوكراني: "ليس لدينا خيار سوى الجلوس مع بوتين لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب".
وتابع زيلينسكي:" عدت من بوتشا أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم".
وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق الأمم المتحدة بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".