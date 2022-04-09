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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: مستعدون للجلوس مع روسيا لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت،  استمرار استعداد بلاده للحوار مع روسيا من أجل إنهاء الحرب الدائرة.

وكان قال الرئيس الأوكراني: "ليس لدينا خيار سوى الجلوس مع بوتين لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب".

وتابع ​زيلينسكي:" عدت من ​بوتشا​ أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في ​أوكرانيا​ كما في أنحاء مختلفة من العالم".

وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق ​الأمم المتحدة​ بات  في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".

 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة أوكرانيا روسيا

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