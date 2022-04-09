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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.


وقال رئيس الأعلى للإعلام: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان"، وأضاف: "تلك الذكرى الخالدة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة والشعب المصري، ملحمة لفداء الوطن والدفاع عنه وتحرير أراضيه".


وأوضح، أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.


وأضاف: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".


وأختتم رئيس المجلس: "ندعوا الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".

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