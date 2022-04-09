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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضخ 420 ألف متر مكعب مياه يوميا لإنقاذ 12 ألف فدان بالسويس

اصلاح ماسورة المياه
اصلاح ماسورة المياه

بدأت إدارة الرى بمنطقة القناة وسيناء سرعة ضخ 420 الف متر مكعب أستجابة لطلب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لسرعة حل أزمة اختناقات مياه الشرب وإنقاذ  12 ألف فدان من العطش بالسويس بقرى شباب الخريجين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى.

كانت محافظة السويس شهدت أزمة فى نقص مياه الشرب بعدة مناطق سكنية بالمحافظة تبين من متابعة المحافظ أن عمليات تطهير ترعة السويس من الحشائش ورفع مخلفاتها مع زيادة السحب للمياه فى ظل حرارة الطقس دفعت المسئولين عن بعض محطات الشرب لغلق المأخذ  المؤدية لمحطة كإجراء متزامن للحفاظ على المحطة من تسرب شوائب كل هذه العوامل مع غياب التنسيق قبل بداية شهر رمضان بيوم أدى لتفاقم الأزمة.

فسارعت الجهات المعنية بالاستجابة للمحافظ بتدفيع المياه لمحطات الشرب كأولوية أولى وضخها للمنازل مع مراعاة تحمل الضغط والضخ في الشبكات حرصا على سلامتها.

كما أستجاب وزير الرى لمحافظ السويس لتوجيه لجنة ميدانية لترعة الشلوفة بالسويس تضم المهندس رضا عبد الشافى والمهندسة مروة بدير حيث تم وضع حلول عاجلة بضخ مياه من ترعة الشلوفة للسويس بطاقة 5 أمتار مكعب فى الثانية.

كما قررت اللجنة بدء تدفيع مياه بالتناوب لقرى شباب الخريجين بداية من يوسف السباعى ومحمد عبده مرورا بالصحفيين ومحمد كريم والرائد.

فى الوقت نفسه أعد محافظ السويس تقريرا عاجلا بكافة جوانب الأزمة ومتطلبات المحافظة للمرحلة القادمة بزيادة حصتها من المياه لتلبية مشروعات التوسعات السكنية والزراعة واحتياجات قطاعات البترول و السماد و الكهرباء والمزارع السمكية. 

البترول سيناء رمضان السويس وزير الري الكهرباء شهيد مياة الشرب محمد كريم كهربا الطقس التنس المياة

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